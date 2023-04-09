快艇總教練泰隆盧9日才在快艇擊敗拓荒者賽後放話，希望明天最後一場例行賽的對手可以主力全都輪休，太陽官方隨即宣布包含杜蘭特、保羅、戴文布克與艾頓等4大先發主力輪休，甚至畢約波、佩恩與華倫等人也可能因傷不會出賽，等同太陽一口氣7人不打！

反觀泰隆盧提前放話明天將會全員出擊，看來快艇勢必拿下這場勝利，更可保住西區第5位置，有趣的是，假如快艇真的成為西區第5種子，季後賽首輪的對手就是穩居西區第4的太陽，說太陽「刻意」挑選首輪對手，其實也說得過去。

畢竟目前快艇仍然少了明星前鋒保羅喬治，他因膝蓋傷勢無法上場，今天雖然出現在快艇與拓荒者場邊觀戰，但他到目前仍無任何復出時間表，還不確定能否趕上季後賽首輪，反觀太陽本季在杜蘭特上場比賽的戰績是完美的8勝0敗，到現在還沒輸過。

況且太陽可以利用這段時間的休養，好好讓杜蘭特、保羅、戴文布克與艾頓好好調整與訓練，加上畢約波、佩恩與華倫等人的傷勢應無大礙，趕上季後賽首輪毫無問題，屆時太陽可在季後賽首輪利用完整陣容出戰快艇，屆時太陽可說占盡優勢。