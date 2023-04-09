54歲女星翁虹當年頂著亞洲小姐選美冠軍的光環出道，早年以電影《狗蛋大兵》、《報告班長4拂曉出擊》等廣為台灣觀眾熟知。婚後她育有1女叫「小水晶」，近日女兒與她合拍視頻，由小水晶負責旁白媽媽的日常生活，而她高顏值曝光後立即登上熱搜，網友們紛紛驚呼美貌堪比邱淑貞愛女沈月，最美第二代的光環究竟落在誰的頭上？

從小水晶曝光中的影片來看，才15歲的她顏值非常高，完美的遺傳了父母的優秀基因，五官精緻的她鼻樑高挺和爸爸神似，一雙大眼睛又像媽媽，是標準的美人胚子，在解說時談吐大方又不失端莊幽默，和翁虹一樣天仙麗質被許多網友認為非常有進演藝圈的潛力。

網友紛紛回應，「真的長的和媽媽很像，眼睛真的超級漂亮的」、「這顏值還是非常不錯的啦，真的很喜歡啊」、「啊啊啊才15歲就已經很好看了一看就是個美人胚子」、「標誌美人啊，長的特別吸睛屬實是好好看呀」、「翁虹的女兒真的好好看啊，完全是我的審美了」、「大美人又生小美人，一家子美人哇」、「這也太美麗了，不過進不進娛樂圈還是看自己意願吧」

事實上，邱淑貞的大女兒沈月也被封為「最美星二代」，她繼承母親的神基因，擁有一張精緻臉蛋與苗條身材，自17歲起開始活躍於時尚圈，經常受邀出席精品品牌活動，如今星翁虹的女兒「小水晶」的美貌也開始受到誇讚，兩位正妹星二代未來的容貌令人期待不已。