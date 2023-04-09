菸害防制法「全面禁止電子菸」3月22日施行上路後，高雄市電子菸店家紛紛關門，高市衛生局也積極開查。經查，高雄市共44家電子菸販售實體店面，均無違反菸害防制法規定，其中10家已完全停業移除招牌，15家關門無營業，其餘業者已轉型改賣其他商品，店家表示，罰金太高不敢違規。

除了實體店面密集稽查，也加強監測網路販賣通路及社群媒體廣告，衛生局表示，目前已查獲1件網路張貼廣告電子菸案件，將約談行為人陳述意見後依法開罰，本次修法針對電子菸零容忍，修法前已對業者進行多次輔導，施行日起嚴厲查緝，實施零接觸零通路。

衛生局表示，實體店面或網路氾濫的電子煙、加熱菸與其必要的載具零件，前因缺乏管制法源，難以取締處辦。菸害防制法修正法施行後已對該類產品密集稽查及監測，重點對象包含實體店面、夜市攤販、網路平台及網路社團等，針對販售、展示、廣告宣傳方式加強查核。衛生局呼籲業者或賣家莫心存僥倖，及網路平台業者負起管理責任，並自主查核主動立即下架違規商品，以免觸法受罰。

衛生局說明，電子煙對健康危害多，包括影響發育中的大腦、心血管系統和呼吸系統等，有吸菸的民眾為自己、為健康、為周遭愛您的人趕緊戒菸，拒絕所有菸品才能真正遠離菸害，如有戒菸需求，應尋求專業資源協助，或撥打免費戒菸專線。

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