雲林良品近年來積極推動跨域合作，已成為國內知名農業品牌，為在地農業持續打造亮點。今年更訂定『雲林減碳生活行動年』的施政目標，將持續輔導農民推動低碳、負碳農業，逐項落實聯合國宣布的永續發展目標SDGs17項目標。

樂檸漢堡(左)、雲感吐司(右) 。（圖/雲林縣政府提供）

雲林鳳梨跟蒜頭兩大經濟作物已進入主要產季，農民們正積極進行採收工作，並透過『智慧農業』的數位轉型與綠色轉型雙重轉型帶動產業升級，有效提高農產生產力，提升作物管理穩定其品質，為行銷加值在地優質農產，雲林縣政府再次媒合全台知名品牌『樂檸漢堡』，採用通過『雲林良品』的產季農作，推出雲感吐司-『鳳梨蔓越莓』及『香蒜起司』等兩項口味，更重磅邀請雲林縣長張麗善『阿善縣長』及嘉義市長黃敏惠『勇媽市長』兩大縣市長同框直播，展現時代影響新女力，帶領大家深入認識雲林農業文化及特色。雲林食材+嘉義品牌。跨域合作，打造農業新亮點。

雲林縣長張麗善(左)與嘉義市長黃敏惠(右) 攜手讓民眾了解『雲林in嘉義win』是怎樣的跨域合作概念。（圖/雲林縣政府提供）

阿善縣長表示，昨(8)日攜手勇媽市長來到嘉義市優質店家-樂檸漢堡(嘉義中山市府門市)，尋找正港雲林北港女婿及在地嘉義市媳婦，讓民眾了解『雲林in嘉義win』是怎樣的跨域合作概念，如何尋找優質商業夥伴及串聯資源已成重要課題，而強強聯手跨域合作，不僅僅是追求商業價值更落實低碳食物里程概念，讓我們共同以行動來支持減碳生活。

樂檸漢堡陳永中執行長表示，他是嘉義人而老婆是雲林北港人，雲林女婿及嘉義媳婦兩位創辦人，長期關注地方產業及跨城市行銷，很高興能幫助跨縣市農業一起逗陣拼經濟。樂檸雲感吐司的小麥、鳳梨、蒜頭等原物料是使用雲林農產外，也沒有厚此薄彼使用了雲林及嘉義的水耕蔬菜，為了讓消費者更直觀體驗到台灣在地的優質食材與特色，特邀2位縣市長於直播期間擔任特務店長，與消費者分享美味。雲林鳳梨酸甜多汁，蒜頭風味鮮明濃重營養價值高，用來製作成雲感吐司獨具特色，也期望未來能持續與雲林良品農產合作，開發出更多優質產品。歡迎大家至樂檸生活選物 THEFREEN LIFE購買雲感吐司，並多多支持台灣在地農民及品牌，縮短產地與餐桌的距離，一齊「穿短褲為地球少一度!」。

（雲林縣政府廣告）