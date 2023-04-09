一名已婚的越南籍女子小花（化名）在酒店上班，向王姓男客人借款15萬元，雙方還約定以每月固定發生3次性行為換取免利息，王男則藉機偷拍下性交過程，直到小花丈夫知情後，憤而控告王男侵害配偶權求償。桃園地院審結，判王男須賠償90萬元為適當。可上訴。

判決書指出，男子主張，於2012年間與越南籍女子小花結婚，育有2子女，2019年起小花開始在酒店上班，因而結識王姓男客人，而2021年8月間小花因娘家急需用錢，便向王男借款15萬元，但王男要求小花在還款前，每月10日、20日及30日需定期與他發生性行為作為利息。

男子控訴，甚至王男與小花發生性行為時，未經小花同意利用密錄器材偷拍2人性愛過程，藉由傳送影片及裸照，繼續逼迫已經償還債務的小花，持續與其發生性行為，直到2022年3月間小花親口向他說，他才得知王男的惡行，認為王男的行為明顯侵害他的配偶權，依法向王男求償150萬元。

對此，王男冤喊不知情小花已婚，且是小花數度於下班後，主動表示要與他返家發生性行為，甚至稱呼他為「老公」，提出交往的要求等柔情攻勢；他認為，小花丈夫明知且同意小花在酒店從事陪酒工作，容忍小花與酒客在外過夜，不認為自己的行為有何處破壞了小花夫婦的配偶權。

桃園地院審理時，法官認為小花不是在非自願的情況下與王男發生性行為，故可得知小花與王男為戀人關係，才會有性交及拍攝親密照片等行為，王男的確與小花關係踰矩，酌情判王男須賠償90萬元為適當。可上訴。