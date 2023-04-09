Ochai Agbaji poured in a career-high 28 points in the @utahjazz win 🔥#NBARooks pic.twitter.com/ZweoFlNG4F — NBA (@NBA) April 8, 2023

將以西區頭號種子闖進季後賽的金塊，這下子臉丟大了！金塊9日雖讓所有主力上場，卻遭地主爵士末節打出10比2逆轉攻勢，爵士最後以118比114逆襲金塊，爆冷中止4連敗，這僅是爵士最近10場比賽當中的第2勝，畢竟他們早早就宣告放棄了。

包含塞克斯頓、克拉克生、馬爾卡寧、歐利尼克與凱斯勒等爵士先發主力今天全都沒打，沒想到爵士替補球員今天火力全開，不僅是阿巴吉攻下生涯新高28分，沙馬尼奇也拿生涯新高23分，甚至原本還打不到球的替補控衛鄧恩，還拿19分、14助攻與8籃板。

從數據來看，金塊固定先發五人都至少上場打了20分鐘，其中以波普21分最高，賈瑪莫瑞也有20分，麥克波特與阿隆戈登各有14分，約基奇雖打了27分鐘，卻只交出6分、10助攻與10籃板，金塊明顯有些輕敵，甚至不想冒險在這場比賽中受傷。

「我們開賽非常慢熱，但我們在第二節與第三節重整旗鼓，」波普說，「可惜我們一開始的慢熱，仍然帶來了傷害，我們不能開賽慢熱到那種地步。」