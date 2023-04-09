目前正在台灣訪問的美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）及聯邦眾議員希爾（French Hill）昨（8）日透露，和蔡英文總統談到將馬斯克的衛星網路服務星鏈（Starlink）引進台灣的議題，以協助台灣嚇阻北京，麥考爾表示，北京非常擅長情報追蹤偵查，尤其對太平洋瞭若指掌，在部分情況下甚至比美國做得更好，而台灣則是完全沒有這項能力，希爾則評論，台灣的海底電纜存在弱點。

美媒報導，麥考爾及希爾昨日表示，8日與蔡英文的會談中，談及引進星鏈是當中相當有「建設性」的主要議題之一。

麥考爾說，北京非常擅長情報、監視、偵察，尤其在太平洋的視野非常好，「能看見所有東西」，「在某些情況下，甚至比我們在這個區域做得更好，台灣則是完全沒有。」

希爾補充說，台灣的海底電纜存在弱點，引進星鏈衛星系統將能讓台灣從中獲益。不過他也提到，若要引進星鏈，台灣必須制定國安例外規定。

針對2位美國議員的說法，總統府回應「沒有評論」。