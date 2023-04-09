Randy adds another few runs cuz sure why not pic.twitter.com/NTrFINpylU — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) April 8, 2023

坦帕灣光芒開季連勝推進到8場，這是大聯盟20年來最長的一次開季連勝，前一次是2003年皇家隊開季9連勝。除此之外，光芒把對手打得很慘，得分64分，失分僅18分，8場淨勝分46分是百年來首見。除此之外，光芒開季每場都是贏對手4分以上，這更是大聯盟1884年以來的最長紀錄！

原先的紀錄締造者是139年前的聖路易栗色隊，紀錄為開季連續13場贏對手4分以上。但是粟色隊是一支特別的球隊，當時他們所屬於UA聯盟，老闆把UA全部好手集中起來，打出開季20連勝與單季94勝19負。隔年這個UA聯盟就沒了，粟色隊加入國聯之後只有36勝72負，並於數年後解散。

相較之下，光芒開季8場的投打表現可以說是貨真價實的，9日他們11比0完封運動家，8支安打就得了11分。主要是得點圈有人的打擊率非常高，帕雷德斯（Isaac Paredes）4局下適時的一壘安打就撈回兩分，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）同樣在5局下一壘打再撈兩分，6局下布蘭登羅（Brandon Lowe）3分全壘打，前面還有馬格特（Manuel Margot）的陽春炮。

運動家最後把捕手裴瑞茲（Carlos Pérez）叫上去投球，他的四縫線僅有66英里（時速106公里），阿羅薩雷納趁機轟了1發兩分彈。光芒下一戰對手仍是運動家，後面就是強敵紅襪與藍鳥。