每個人對待感情的態度不同，有人追求刺激，一旦失去了新鮮感就會快速抽離情感，尋找下一個對象，不過《摘星工廠》運勢專欄指出，天蠍男、摩羯男、金牛男非常專情，只要認定對方便會拒絕所有曖昧，只為了讓對方感到安心。

▍天蠍男

天蠍男當愛上一個人時，會願意花全部的心思和精力在對方身上，努力讓對方開心，而且他們也非常專情，不願傷害對方的心，因為他們當認定對方的那一刻起，心中早已決定只愛你一人。

▍摩羯男

跟人搞曖昧，從來就不是摩羯男的風格。當有了女友後，他們會嚴格要求自己，絕不能和其他女人有任何親密的接觸，因為，對愛情一向認真的他們，只要認定了對方，便會一如既往愛下去，且非常專情，他們自己都鄙視那些明明有女友還去沾花惹草、四處搞曖昧的人，所以怎麼會允許自己那樣做呢？

▍金牛男

金牛男非常專情，當愛上對方的那一刻，便會遠離一切曖昧，就連多跟異性說句話，他們都會有種「罪惡感」，所以絕不會放縱自己做出傷害對方的事情，只為了讓對方感到安心。