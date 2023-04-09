總統蔡英文日前出訪友邦，回程時過境美國與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，會後麥卡錫指出，雙方達成三項共識，包括加強軍售、強化經貿交流以及在國際舞台上面，宣傳台美的民主價值。新北市議員葉元之對此怒批，根本沒有實質意義。

葉元之昨（8）日在節目《大新聞大爆卦》中提到，實在不知道蔡英文這次過境美國對台灣有什麼實質幫助。對於麥卡錫發表的三點共識，葉元之更是怒批，加強軍購、加快送武器到台灣，這是買賣本就該有的義務；至於說要加強經貿合作，但台灣吃萊豬這麼久，FTA怎麼到現在都還沒簽訂？而繼續在國際宣傳台美共同價值，那是不是沒有蔡麥會就不談民主、不談自由了？

葉元之認為，麥卡錫說的根本就是空話，結果綠營看到200家國際媒體報導蔡麥會就高潮，還歡呼「好棒，他們叫蔡總統『總統』。」

葉元之直言，這就是過度自卑的表現，這幾年民進黨不停宣傳「世界看見台灣」，應該代表這幾年台灣早就被看見，但現在不斷努力，一樣也只是被看見，那一直刷存在感有意義嗎？他認為如果按照民進黨所說，台美目前關係是前所未有的好，我們早應跳脫刷存在感的時候，需要實質的東西。

葉元之強調，過度凸顯自卑感會讓其他國家認為台灣無所謂，見不到拜登沒關係，見到議長就很高興了，那各國以後就會「虛晃一招」對待台灣，反而讓台灣被矮化。