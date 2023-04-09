中美洲熱門旅遊勝地哥斯大黎加，根據當局表示，目前東海岸地區正在力抗傳染性疾病瘧疾的爆發。

法新社報導，當局說，在發現一波60人感染的瘧疾疫情後，衛生官員今天在哥國加勒比地海城鎮挨家挨戶檢查，以追蹤找尋瘧疾病例。

許多感染病例是在哥國最大加勒比海城市利蒙（Limon）和鄰近的波科奇郡（Pococi）發現，利蒙有26例，波科奇郡有32例。波科奇郡位於哥國較北地區，與尼加拉瓜接壤。

雖然瘧疾可能致命，但目前未傳出死亡報告。

哥國衛生監測主任馬林（Rodrigo Marin）說：「這些病例中有75%是在過去兩週內通報的。」 他說，無從得知這波瘧疾感染是否從境外移入。

瘧疾正在哥斯大黎加及其他拉丁美洲國家屬地方性流行病（endemic）；症狀包括發燒、發冷、頭痛和肌肉痛。

根據世界衛生組織 （WHO）去年12月發布的一份報告，在2021年，「美洲地區17個國家和一個領地有瘧疾地方性流行病，占全球瘧疾病例總數的0.2%」。當年有關地區約有60萬起瘧疾病例，334人不治死亡。

報告又說，委內瑞拉、哥倫比亞和巴西合計占美洲病例總數的近79%。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120409