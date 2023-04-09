國民黨2024總統人選備受各界關注，但至今仍未定於一尊，引起基層焦慮。對此，國民黨台北市議員徐弘庭呼籲，藍營別再想著靠時間來解決問題，應盡快確立人選、用答案解決問題，外界討論國民黨黨內事務次數越少、國民黨的目光越專注在總統候選人上，2024勝選的機率就會增加。

徐弘庭昨（8）日在政論節目《TVBS戰情室》表示，他已多次喊話，藍營總統人選要盡快出爐，因為國民黨2024的勝選機率，取決於外界討論其黨務問題的多寡，但相關問題至今仍持續被各界討論，每個人也都各自有解讀的方式。

徐弘庭認為，時間沒有辦法解決問題，制度才行，現在藍營已拍板2024人選將採徵召，越快確立人選是越好的，他以預計將獲民進黨提名參選2024的副總統、民進黨主席賴清德為例，指出賴將2024的提名程序提前並確立，消除總統蔡英文可能會推派屬意人選與他競爭的傳言，由此可見，賴知道不能讓他自己的議題影響到2024選戰。

徐弘庭再次強調，若是外界討論國民黨黨內事務的次數越少，國民黨也越專注在黨籍總統候選人上，那麼2024勝選的機率越會增加，因此，藍營現在最該討論的問題只有一個，那就是2024的總統人選到底什麼時候會出來。徐弘庭指出，只要定於一尊，藍營立刻就能整隊，所以國民黨別再想著靠時間來解決問題，「趕快給大家一個答案，用答案來解決問題」。