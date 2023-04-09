簡國洋獲得救國團全國優秀青年獎肯定。(簡國洋提供／蔡依珍桃園傳真)

簡國洋家境清苦，曾因積欠房租差點流落街頭，為了分攤家計，高一時毅然決然休學賺錢貼補家用，打工仔生活讓他更珍惜學業，復學後從中後段飆到全班第一名，並考上台大物理治療學系，豈料大二時又被高利貸逼債、母進醫院，所幸在校方和師長幫助下度過難關，且就算遭遇挫折仍連年拿書卷獎，讓他獲得總統教育獎和救國團全國優秀青年肯定。

簡國洋出生低收家庭，祖父嗜賭將家產揮霍殆盡，父親長期酗酒導致酒精性腦中毒，領有中度身障手冊生活無法自理，其中一個妹妹又罹有癲癇，曾罹癌的母親長期積勞成疾，患上憂鬱加躁鬱症而住院治療，在他剛升上陽明高中2年級，房東告知已多月沒繳房租，要將一家人趕走，他毅然決然扛起家計，休學外出工作。

簡國洋說，他曾做過手機包膜、加油站、百貨公司銷售人員等，在穩定繳租後，房東也願意體諒，讓他重返校園半工半讀，但1年打工仔的經歷讓他體認「像我這種家庭，沒有專業永遠無法翻轉」，特別珍惜讀書的機會，復學後從中後段飆到第一名，高三也在師長幫忙下張羅房租，讓他專心拚課業，順利透過「希望入學」管道錄取台灣大學物理治療系。

簡國洋說，大學時媽媽相對穩定，也找到好工作，並打包票不用擔心房租，要他好好唸書，原本以為一切步入正軌，豈料就在他專心拚課業時，母親副業、經營網拍失利，還跟高利貸借錢，政府補助全拿去繳利息，甚至還挪用公司資金，等到他獲悉時，母親已再度精神崩潰入院治療，並欠下一屁股債。

簡國洋面臨家庭衝擊，打算再度休學，所幸校方、系上和民間團體幫忙，申請急難救助，並要他持續努力拚獎學金，他邊唸書、邊處理母親債務和業務侵占事宜，終順利度過難關，也讓他獲得今年救國團全國優秀青年獎。

簡國洋坦言當時很挫折，不解自己這麼努力怎麼災難還會2度降臨，但撐過去後家人感情更融洽也更團結，自己也更懂得要花更多時間陪伴家人。大五的他持續在課業上精進，連年獲得書卷獎肯定，他期盼透過學校學習有關人體構造的豐富知識及症狀的處理方式，培養專業的技能來幫助更多有需要的人。