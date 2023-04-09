天鈺去年第四季開始看到TV市場有急單出現，且該急單狀況一直延續到今年第一季，顯示大尺寸面板DDIC需求已漸回穩；至於NB儘管去年第四季開始也有看到些許急單，但因終端庫存水位仍偏高，故品牌廠客戶拉貨仍偏保守；IT(NB/Monitor)用的中尺寸面板DDIC、手機面板用的DDIC隨著大陸疫情過後，期望可以在上半年消化完庫存，迎接下半年市場需求回溫，惟實際狀況仍需觀察整體市場經濟消費力道。

現階段天鈺在TV面板的DDIC已從急單轉為恆常訂單，天鈺認為IT、 手機面板的DDIC也將從下半年復甦，並有工控、餐廳點餐機等新應用出現，T-con(時序控制器)、EPD(電子紙)、ESL(電子貨架標籤)也恢復出貨或驗證。

法人表示，由於天鈺的營收、毛利率、獲利修正幅度最大的時間已過，預估今年全年營收將呈現個位數衰退，獲利部分仍有有逾1股本的實力。