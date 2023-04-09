教育部近日公布「幼兒園餐點食物內容及營養基準」，幼兒園在設計餐點時，應盡量避免供應油飯、甜不辣等高油鹽食品，點心則要避免甜甜圈、薯條及薯餅，同時教導幼兒細嚼慢嚥，盡量不要以菜湯拌飯，以訓練咀嚼能力，也不宜以食物作為獎勵方式。

幼兒每天在幼兒園會吃到早點、午餐及午點，教育部建議，他們在園所內一天所攝食的營養，2至3歲階段，熱量550大卡、蛋白質21公克、脂肪18公克、醣類77公克、鈣220毫克及鈉550毫克；4至6歲階段，熱量700大卡、蛋白質26公克、脂肪23公克、醣類96公克、鈣270毫克及鈉700毫克。

教育部表示，幼兒園提供的食物，應包含全穀雜糧類、豆魚、蛋肉類、乳品、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類等六大類，並提供符合幼兒園餐點營養基準的份量。

關於幼兒園提供的六大類食物，教育部表示，乳品為鈣質主要來源，若以豆漿代替，須注意其餘餐點的設計，如增加小魚乾、豆腐、深綠色蔬菜等含鈣量較高的食材，以避免幼兒鈣質攝取不足；同時，應盡量避免供應油飯、米血糕、培根、甜不辣、醃漬醬瓜、罐頭麵筋、肉鬆等高油糖鹽食品，每周不超過2次。

至於點心類，教育部建議幼兒園，應盡量避免甜甜圈、沙其瑪、薯條及薯餅、牛角麵包、可頌麵包、夾心餅乾、菠蘿麵包、市售布丁、仙貝等高油糖鹽食品，每周不超過1次。此外，鼓勵幼兒多喝白開水，不提供含糖飲料及含咖啡因飲品，如可可、麥芽飲品、紅茶、奶茶、各式茶凍及咖啡凍。

在用餐與環境與教育方面，教育部建議幼兒園，幼兒進食的時候，應營造安靜放鬆的環境，同時教導他們細嚼慢嚥，但盡量不要以菜湯拌飯，以訓練咀嚼能力。老師宜配合飲食教育，鼓勵幼兒嘗試吃不喜歡的食物，才能飲食均衡多樣化，且不宜以食物作為獎勵方式。