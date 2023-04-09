花蓮縣政府鼓勵未婚公教人員拓展交友圈，舉辦兩天的聯誼活動，吸引60名單身男女參加，盼能藉此成功牽起紅線，創造美滿家庭。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

現代人因工作繁忙錯失良好姻緣，花蓮縣政府鼓勵縣內未婚的公教人員拓展交友圈，昨起舉辦兩天的未婚聯誼活動，吸引60名單身男女參加，期盼大家能在互動中增進彼此感情，進而牽起紅線，創造美滿家庭。

花蓮縣政府人事處處長曾淑芬表示，縣府自2006年起辦理單身聯誼活動，每年吸引許多單身男女報名參加，並促成許多對佳偶；今年的未婚聯誼活動於昨天登場，60名單身的公教人員齊聚縣府大禮堂，希望能藉此「覓得良緣」。

曾淑芬說，今年的未婚聯誼活動為兩日遊行程，嚴選化仁海堤、原住民部落及海洋公園等景色優美的地方，做為單身男女的相遇地。第1天的活動內容分別為「超萌放羊海濱漫遊」聯誼活動，藉由借位打卡一起完成任務；「原住民部落體驗」讓參加男女在射箭體驗、搗麻糬的過程中，增進認識彼此的機會；晚上則除在飯店進行晚會，也安排大家在皎潔明亮的星空下觀星談心。

第2天活動則在遠雄海洋公園舉行，內容包含「歡樂設施打卡讚，共奏圓舞曲」、「偶就是愛金頭腦、帶領我們一起逃脫吧!」等，讓未婚男女展現自己的才能，並看見他人的優點，透過互動認識更多的新朋友，擴展生活圈。

縣長徐榛蔚坦言，許多公教人員因平日忙於工作，影響婚姻大事，縣府辦理未婚聯誼活動，除了是對勞苦功高的公教人員表達誠摯的謝意與關心，更希望藉此讓大家有機會認識適婚對象，找到理想情人，彼此相互扶持陪伴，創造美滿家庭。

徐榛蔚最後也祝福60位參加的單身男女們，能在聯誼活動中找到美好的姻緣，她說，如何提高國人生育率，是政府必須關注的課題，因此縣府明年也會繼續辦理未婚聯誼活動，讓更多未婚男女有機會參與，如願找到共同攜手一輩子的另一半。