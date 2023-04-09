卸下鵝肉店廚娘身分時，洪珮瑄最喜歡沈浸在繪畫創作中。（孫英哲攝）

彰化縣溪湖鎮二溪路上有一家無名鵝肉店，雖沒掛招牌，卻生意興隆，有趣的是，店內掛滿山水、花、鳥等主題的彩墨畫，而這些畫作全都出自經營鵝肉店的洪珮瑄。她閒暇時喜歡創作彩墨，並將鵝肉店當成藝廊展出個人畫作，讓客人嘴裡吃著美味鵝肉，眼裡看著充滿藝術氣息的畫作，享受沈浸式的雙重體驗。

說到彰化溪湖的美食，很多人除了會想到羊肉爐之外，不少饕客也會推薦位於溪湖二溪路旁的無名鵝肉店。該店沒有招牌，稍不注意就會路過、錯過，但一早開門營業後，顧客就絡繹不絕登門，常到下午3、4點時，店內鵝肉就已賣光光，太晚到的客人只能向隅。

在無名鵝肉店除可品嚐鮮嫩多汁的鵝肉，以及加了香噴噴肉燥，以鵝肉高湯為湯底的香甜湯麵外，店內牆上還掛滿山水、花草、鳥類、魚類、田園風光及自然風景為主題的彩墨畫，讓顧客只要一抬頭就可欣賞畫作，與藝術零距離，鵝肉店秒變藝廊。

客人表示，這家店的鵝肉相當新鮮好吃，他有時會一早就來吃，有注意到店內牆上掛了許多彩色水墨畫，本來以為是轉印的畫作，仔細一看才發現每一幅都是畫真價實的創作，這樣的小吃店真的超有藝術氣息。

「高手在民間！」店內常客說，這些畫作都是鵝肉店的老闆洪珮瑄畫的，很佩服洪這麼有才華，一雙剁鵝肉的手也能揮灑水墨，這些彩色水墨畫畫得真不錯，而據他觀察，店內畫作定時就會更換，展出的彩墨水準也越來越高。

聽到客人的稱讚，洪珮瑄謙稱自己還在學習，她指出，近幾年在工作之餘，她想學畫，師從水墨、彩墨藝術家江慶章，多年後逐漸有信心，加上覺藝術就是要融入生活才有意義，因此將自己的畫作掛在鵝肉店內與客人分享，希望可客人更好的用餐環境。

洪珮瑄說，她當了20幾年的房仲，近幾年回來幫忙經營家族的鵝肉店，她學畫也學了好幾年，並且持續創作，同時也在學插花，她的興趣很廣泛，也一直在斜槓，工作之餘，沒在畫畫或插花時，就會呼朋引伴去喝咖啡或唱歌，希望讓自己開開心心過每一天。