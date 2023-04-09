今年復活節是4月9日，而8日復活節守夜可稱是義大利最重要的活動和傳統之一，各地天主教教堂都舉辦守夜禮。教宗方濟各主持復活節守夜禮時也發表談話。

復活節是義大利重要節日之一，為了紀念耶穌死後第3天復活事蹟，節日象徵重生與希望。

義大利各教堂8日舉辦守夜禮，在聖火祝福和備有蠟燭情況下，守夜儀式從教堂外開始，再進入教堂。復活節守夜主要有2個活動，第一是舉行入門聖事，是節日核心，藉著入門聖事重現耶穌復活；第二是燭光禮，以火焰帶來的光與暗對比，象徵耶穌復活。

教宗方濟各（Pope Francis）因日前剛病癒又遇天寒，缺席耶穌受難日遊行，但仍在聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）主持復活節守夜禮。

義大利「信使報」（Il Messaggero）8日報導，教宗方濟各主持復活節守夜禮表示，厭倦了以強者主導世界的法則。他並強調：「在面對邪惡力量、撕裂關係的衝突、算計和冷漠似乎支配社會，腐敗的毒瘤、不公正的蔓延、戰爭的冰冷可能讓我們感到無能為力和氣餒，但我們必須記住繼續前行，為了有希望。」（編輯：陳惠珍）1120409