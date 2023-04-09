一名男網友近日到日本北海道旅遊，在當地看到一間7-11招牌是黑白色，而非熟悉的綠橘紅，將其拍下PO上網，隨即引發討論，網友紛紛說在日本東京、九州、淺草等地都有看過，也有人說是日本政府為維護市容及古都文化景象，訂定《屋外廣告物條例》，規定觀光區店家的招牌去色彩化。

原PO前天（4月7日）於臉書社團《爆廢公社》上傳2張照片，在日本北海道看到一間7-11便利超商，但招牌顏色不是熟悉的綠、橘、紅相間，而是黑白色調，「感覺怪怪的。」

北海道超商的招牌是黑白色。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文引發逾3千名網友討論，「我的視力好像退化了」、「好陰的感覺」、「感覺像在辦喪事」、「是只有你覺得怪而已」、「上個月去東京也有唷」、「第一次看到我們還以為招牌壞掉了」、「日本還有黑色招牌的摩斯漢堡」、「台灣也有啊」、「我在九州也有看過」、「淺草也有」。

留言中有不少知情人說，日本政府為維護市容和古都文化景象，訂定《屋外廣告物條例》，因此商家的招牌都是黑色系，「部分地區為了平和色調，有規定色號跟亮度，這就是政府管理市容的證明。反觀台灣，顏色先不說，招牌有沒延伸到車道上空都是一個問號了」、「他們一定是整個町景觀配色都是這樣，所以才會是這個顏色，去過日本看過就發現是真的！是規定，不管多大間的連鎖店家都要配合」、「京都也有一間星巴克招牌也是黑白的，為了保護當地文物形象」、「為了保護當地景觀和古蹟建築，日本某些地方會禁止鮮艷的招牌」。