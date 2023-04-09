南韓國民女神IU（李知恩）影視歌雙棲的她，不管在樂壇還是戲劇都佔有一席之地，且近期因電影《嬰兒轉運站》踏上坎城影展，更讓她的身價水漲船高；日前她也確定將合作男神朴寶劍，主演Netflix新劇《您辛苦了》，而她被傳出一集片酬高達5億韓元（約台幣1150萬元），力壓宋慧喬與全智賢等一線女星。

根據韓媒綜合報導，IU過去年收入就高達350億韓元（約台幣8億元），據悉她為準備新劇《您辛苦了》特意空出一年的時間，劇組也開出一集5億韓元（約台幣1150萬元），若以16集計算IU將可拿到60億韓元（約台幣1億3千萬元）收入，相當驚人。

然而，這也打破宋慧喬接拍《現正分手中》與全智賢演出《智異山》單集片酬2億韓元（約台幣460萬元）的紀錄，更刷新韓國女演員最高片酬紀錄；對此，《您辛苦了》製作公司回應「沒有事實根據，無法公開具體的演出費，請諒解」經紀公司也跟進澄清並無此事。

事實上，先前韓國媒體人安真勇曾在個人YouTube頻道中提到，目前韓國男星片酬相較女演員高，像是宋仲基、李鍾碩、池昌旭電視劇單集片酬約落在3億韓元，而李敏鎬、金秀賢在海外享有超高人氣的演員，單集片酬除可能超越3億韓元外，由於海外版權將可能有額外有獎勵金。