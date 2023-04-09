福壽山農場鴛鴦湖畔的紫藤花漸展笑顏，充滿夢幻氣息。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

福壽山農場鬱金櫻展笑顏，讓遊客大飽眼福。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

福壽山農場蘋果花悄悄綻放，預計4月中旬後盛開。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

春天是百花盛開之際，福壽山農場鴛鴦湖畔的紫藤花漸展笑顏，從空中鳥瞰滿滿的紫色花朵，隨著枝條綻放，猶如紫色瀑布一樣，充滿夢幻氣息。此外，鬱金櫻、一葉櫻、菊櫻等特殊品種，也從4月初開始盛開到中旬，歡迎遊客上山一睹風采。

福壽山農場指出，目前正值紫藤花與少見鬱金櫻盛開中，鴛鴦湖畔的紫藤都是20年以上老欉，不同於平地，這裡紫藤花盛開後才會長葉子，而且花香濃郁，從空中鳥瞰滿滿的紫色花朵，隨著枝條綻放，像是紫色的瀑布一樣，充滿夢幻氣息。

另外，還有多數人沒見過的特殊櫻花如鬱金櫻、一葉櫻、菊櫻等，從4月初開始盛開到4月中旬，目前黃色鬱金櫻正滿開，花中帶葉的一葉櫻與花如菊瓣的菊櫻也陸續綻放，而蘋果花的花苞在春雨降下後也開始萌動，預計4月中旬後盛開。

武陵農場進一步表示，配合4月22日世界地球日及政府環保、低碳政策，農場除取得環保署銀級環保旅館及台中市府低碳旅館雙認證外，4~6月及9月都推出「環保樂活 輕~之旅」優惠專案，遊客可趁著春暖花開的季節到農場欣賞清新怡恬的景色，現在4~6月都還有房，爽領6000元後，不妨來趟環保愛地球的福壽山之旅。