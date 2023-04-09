王寶強是大陸知名「草根」出身的演員，從憨直又努力的農村小子逆襲為大陸演藝圈當紅男星，豈料，2016年王寶強在微博證實前妻馬蓉出軌經紀人宋喆，兩人離婚收場。之後，他也於2020年與模特兒馮清交往，兩人感情甜蜜，不過馮清近日卻傳出遭法院執行800萬，她的回應隨之曝光。

根據大陸綜合媒體報導，3月22日深圳千尋魅影科技有限公司法人代表馮清被法院執行188萬人民幣（約808萬台幣），據了解，與馮清目前有關聯的4家公司，除深圳千尋魅影為存續狀態外，其餘3家公司均已被吊銷。

馮清名下3間公司已經被吊銷，其中1間更早被吊銷已歸類歷史區。(圖/微博)

據了解，36歲馮清做為寶強現任女友，一舉一動都受外界關注，她不但名下有許多企業，更曾獲世界小姐中國區總決賽泳裝單項賽亞軍，兼具秀麗的蓉貌與好身材，被外界認為是「白富美」。自從此事被爆出後，馮清本人表示自己並非公眾人物，不想佔用公共資源，「此事讓法務低調處理就好了。」

至於，男友王寶強近日透露自己獲聘「河北文旅宣傳大使」，到家鄉河北回饋鄉里，放下身段在廣場上唱戲給鄉親們聽，開心地說：「大家都說我唱得好還沒看夠」，他決定要多學幾齣戲唱給大家聽，更要把戲曲傳統文化傳承下去。大票網友看到王寶強如此接地氣又親切，紛紛大讚，「很樸實，希望他越來越好」、「離婚後的他更閃亮」、「真的好全能，有夠厲害」