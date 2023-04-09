香港律政司司長林定國認為，海外律師參與國家安全案件，在本質上不應該發生。他同時也說，如果海外律師的申請被拒絕，香港方面不會說明原因。

林定國8日在電視節目上被問到此議題時回答，「我認為不要在文字上糾結，基本原則，一般來說我們認為不適合，不過不是絕對性禁止，所以有例外情況，也說明了例外情況是什麼，目前提供了程序、途徑，讓申請人說服行政長官（香港特首）。」

香港律政司希望能於今年上半年通過《法律執業者條例》修訂案，規範海外律師赴港處理涉及國家安全的案件。根據修訂案，海外律師要先取得香港特首發出的准許進行申請通知書，才可向法院提交正式申請，再由香港特首發出證明書，才能參與涉及國家安全的案件。

林定國也說，香港特首在審批過程中，如有必要，可以向律政司以及國安委諮詢意見，如果海外律師的申請被拒絕，香港方面不會說明原因。

林定國指出，談及國家安全，觸及到的一定是相對敏感的事，也會影響到開宗明義就是國家安全的事，不適合公開討論，也不適合公開交代究竟為什麼認為不利國安，「說出來已經不利於國家安全，可能披露本身已經不利於國家安全」。