都來到例行賽尾聲了，各隊都有各自「擺爛」考量，但這次獨行俠做到太明顯了！針對獨行俠8日刻意輪休主力，最後以112比115不敵公牛導致無緣參加附加賽，因為如此一來，獨行俠就有很大機率重新取回先前在波爾金吉斯交易當中送出的前10順位保護選秀權。

「聯盟今天啟動了調查，針對先前獨行俠是否利用刻意輪休，影響到他們與公牛比賽的公正性與尊重性，其中包含他們為何要刻意輪休這麼多名球員的真正用意或動機，」NBA發言人麥克巴斯表示，「聯盟將會蒐集相關事實與證據、環境因素。」

獨行俠在8日賽前突然宣布，包含厄文(腳傷)、小哈達威(左踝痠痛)、賈許格林(輪休)、克雷伯(右腿恢復管理)與伍德(輪休)等5名球員不會出賽，甚至東契奇打滿首節12分鐘，然後在第二節打了35秒，就退場換上便服不再出賽，擺明也在輪休。

就連獨行俠總教練奇德也在賽後無奈坦承，「這不能算提早舉白旗，而是在商業行為當中有時候很難避免的決定，我們雖然嘗試打造一支冠軍隊伍，卻在做出這種決定之後，或許會變成開倒車，但我們只能認為這種決定，可以幫助我們繼續前進。」