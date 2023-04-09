一名70歲男子原本頭皮上長出痘痘，到皮膚科就診被認為是毛囊炎，但擦藥3、4周未好轉，進一步檢查發現是胃部有顆8公分的惡性腫瘤，後來發現連大腸內也有腫瘤，一周後，男子的腦部被發現也有5公分大的腫瘤，已是胃癌末期。醫師表示，胃癌症狀類似胃潰瘍，有腹脹、胃灼熱、噁心想吐症狀，但若出現吞嚥困難、體重減輕，就可能要小心罹患胃癌了。

基隆長庚醫院胃腸肝膽醫師錢政弘在《下班經濟學》YouTube表示，上述70歲男子頭上冒痘痘，到皮膚科就診，醫師也認為是毛囊炎，但擦藥近一個月沒好轉，於是男子到大醫院檢查，經切片檢查發現是腺癌，也就是消化道疾病引發的癌症，經查是胃部長了顆近8公分的惡性腫瘤，胃的上半部幾乎都是癌細胞。

錢政弘表示，經進一步檢查發現，男子的大腸也有3公分大的腫瘤，一周後，男子意識不清、不能言語、四肢無力，經過電腦斷層掃瞄發現，腦部也長了5公分大的腫瘤，因為癌細胞已轉移多處，屬於胃癌末期。

他表示，由於胃癌常與胃潰瘍、胃食道逆流症狀相似，因此較難以辨認，例如腹脹與消化不良、噁心想吐、胃灼熱感與打嗝，但若出現吞嚥困難、體重減輕就可能是已罹患胃癌的徵兆了。

但錢政弘表示，即使罹患胃癌仍有可治癒的機會，上述男子經開刀取出腦腫瘤後，再經過治療，1個月後回診時，男子竟可自行走入診間，隔一年後再照胃鏡及大腸鏡，男子胃部的腫瘤已小一半，大腸內的腫瘤竟然已消失，因此即使罹患胃癌，仍有治癒的可能。