為持續維護身心障礙學生就學權益，教育部國教署8日同步於全台19個安置作業區辦理「112學年度身心障礙學生適性輔導安置高級中等學校集中式特教班學生能力評估」作業，報名參加能力評估的身心障礙學生計有1523人。

教育部表示，本項能力評估分為基本學習能力及職業能力，分別以紙筆測驗及操作進行。評估題目由國教署委請專家學者指導各高級中等學校及特殊教育學校教師編製後，統一配發供各區評估作業使用；經評估為能力較佳的學生則優先安置於高級中等學校集中式特教班。

教育部指出，評估當天，各區承辦學校均安排校醫或護理師在各作業區能力評估場地，以協助參加學生的臨時醫療需求。參加能力評估的身心障礙學生提前20分鐘報到，由各區承辦學校量測體溫，並由陪同人員協助學生落實自我健康狀況監測，如為「快篩陽性」或「確診但屬輕症或無症狀」之免隔離者，調整至單獨試場且全程配戴口罩應試。

教育部指出，該項能力評估結果通知單將於17日寄發，同時提供網路查詢服務，並於25日提供複查。更多能力評估相關資訊可至「國教署特教網路中心」網站以及「112學年度身心障礙學生適性輔導安置」網站查詢。