繼腸病毒大爆發後，流感也持續升溫中，基層醫師也發現清明連假後病號仍持續增加，症狀以極度倦怠、發燒表現，甚至有大學生燒到39.9度，媽媽抱怨女兒清明連假趴趴走，一票玩樂咖同樂會秒變同病會；有鑑於從去年10月到今年4月4日全台已有14例重症死亡個案，醫師也呼籲民眾有感冒症狀快就醫快篩、以利診斷治療。

新冠疫情趨緩後，國內免疫負債海嘯來襲，疾管署在日前公告全國新增3例流感重症病例，國內類流感門急診就診人次以5％波動上升，唯清明連假後基層醫師發現病號不減反驟增，開業醫師施勝桓指出，患者症狀以極度倦怠、肌肉酸痛、發燒為主，其中一名女大生疲累還伴隨咳嗽、流鼻涕，一夜體溫飆到39.9度，就醫一快篩，就是中了A型流感。

女大生媽媽抱怨，女兒清明連假趴趴走，K歌、聚餐還到桌遊店打麻將，她確診後據悉清明同樂會秒變流感同病會，一票玩樂咖全中獎。也有一家五口清明連假到泰國旅遊，返國3人發燒，機場做新冠、登革熱快篩都是陰性，到診所就醫流感快篩就中了A型流感。

台中市衛生局指出，台中市近三周（第11周至第13周）門診類流感就診人次為5949人、5878人及6128人(0.91％)，高於去（111）年同期的3550人、3481人及3226人，是幾近兩倍數成長；另急診類流感就診人次分別為363人、374人及417人，高於去年同期的218人、195人及178人；且統計至4月7日止，台中市確診流感併發重症個案計4人，幸無死亡個案。

衛生局指出，相關數據顯示112年較111年同期類流感門急診人次及急診百分比都在上升中。衛生局長曾梓展呼籲民眾落實勤洗手、戴口罩、生病不上班不上課等防疫措施。小兒科醫師施勝桓表示，感染確診用抗病毒藥可快速緩解症狀，也呼籲有呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等併發肺炎、心肌炎、腦膜炎等危險徵兆趕快就醫不能拖。