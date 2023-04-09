「葡萄姐姐」米可白以兒童台出道，近年轉戰戲劇圈，擔綱多部八點檔女主角，演技備受肯定。自從與「尾牙大王」謝銘傑離婚後，就經常在社群平台解放自我，多次曬出辣照，讓網友看了都受不了。日前她更上傳影片，擺出不同角度的性感姿勢，僅短短15秒的影片讓網友直呼：「默默看了1個小時。」

米可白近期因多次曬出穿搭美照，成為網友關注的焦點，昨（8）日她再上傳影片，寫下：「我中了巧克力的毒 ，到底要買幾件巧克力色洋裝」只見她穿了2件背心，一件白色、一件深色，尤其白色背心的肩帶在胸前交叉，似乎想要擋住酥胸的模樣，十分性感。

影片一出，馬上受到網友讚嘆，「哇近來怎麼都那麼Sexy 啦」、「這個短片，完全不短，差不多一個小時」、「那來的巧克力？？？只有一個白色的XX」、「我中了米可白的毒，到底要看幾遍的短片」。

此外，她也在IG貼出與好友阿諾熱舞的影片，兩人挑戰南韓人氣女團BLACKPINK成員JISOO（金智秀）的新歌《FLOWER》，雖然舞步不太熟練，但非常具個人特色，而且她身穿洞洞針織上衣，黑色胸罩若隱若現，讓網友也留言：「越來越好看？不合理不科學。」