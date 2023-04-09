別再被騙！汽燃費詐騙簡訊頻傳，車主請認明「gov.tw」。(屏東監理站提供)

近期適逢繳稅季，詐騙集團趁機頻傳111年汽燃費逾期繳納簡訊，通知民眾尚有欠費2880元，點進詐騙簡訊繳費連結，頁面風格、監理服務網字樣幾乎與官方網頁相同，而最大的差別在於正版會顯示車號，詐騙網站僅有刷卡頁面。

民眾收到詐騙網址為https://mvdis-gov.vip的汽燃費催繳簡訊，而監理服務網正確網址為https://www.mvdis.gov.tw。屏東監理站呼籲，不論是監理服務網或是其他政府機關網站，網址網域都是「gov.tw」，此則詐騙簡訊網域為「gov.vip」，請民眾提高戒心，務必認明以免受騙。

屏東監理站提醒，每年7月為汽機車燃料費開徵期，如民眾收到不明連結，千萬不要貿然進行線上繳費，對於收到的汽燃費繳費簡訊若有疑義，可向各地區監理所站詢問，或撥打警政署設立的「反詐騙諮詢專線165」電話，不論手機、市話皆可直接撥通，由專人為民眾研判是否為詐騙事件。