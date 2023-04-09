新北市淡水興仁溪河床上，今（9）日上午8時許發現一具浮屍，警消獲報後打撈上岸，確認死者為女性，研判年齡約50歲，體型微胖、身高約150至160公分，身上沒有證件，初步勘查衣著完整、身上無外傷，警方正在清查協尋人口以及失蹤人口比對以釐清身份。

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