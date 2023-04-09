淡水興仁溪河床驚見女浮屍 警打撈上岸比對身份 10:172023/04/09 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 淡水今天上午發現一具浮屍，警消打撈上岸後正在清查身份。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市淡水興仁溪河床上，今（9）日上午8時許發現一具浮屍，警消獲報後打撈上岸，確認死者為女性，研判年齡約50歲，體型微胖、身高約150至160公分，身上沒有證件，初步勘查衣著完整、身上無外傷，警方正在清查協尋人口以及失蹤人口比對以釐清身份。 新北兒童安全嘉年華 侯友宜變身孩子王開心唱跳 珊瑚寶寶長大了 和美漁港轉型生態環境教育 淡水這公園面海臨沙灘看夕陽 翻轉刻板印象成「遛小孩天堂」 # 浮屍 #淡水 #興仁溪 #河床 #新北 也許您會感興趣 推薦閱讀 領普發6000元小心詐騙 張善政率「打詐隊」親自宣導 18:382023/04/08 社會 花蓮客運遭撞墜橋「女乘客噴飛墜溪」 吊掛搶救不治 11:232023/04/08 社會 顛覆想像 淡水漁人碼頭走秀嗨翻漁港 04:102023/04/09 地方新聞 彰化無名鵝肉店掛滿彩墨 饕客如置身藝廊嚐美食 09:422023/04/09 生活 新北 赴美技職學子返台 大秀學習成果 04:102023/04/08 地方新聞 獨家》台灣沿海浮屍頻傳！命理師斷言：亡者家人恐「家運衰敗」 09:392023/04/07 社會 欣賞《山椒魚來了》 侯友宜感動挺保育 04:102023/04/08 地方新聞 先後赴嘉義同鄉會 侯賴王不見王 04:102023/04/09 政治要聞 許富凱享受藝術氛圍獻聲新北市美術館 04:102023/04/08 娛樂新聞 海納百川》權門名利腐 岸上浮屍多（沈迺訓） 11:202023/04/07 海納百川 台灣赴NASA第一人！ 馬偕第4代獲頒褒揚令 15:332023/04/08 生活 台北OL想買房 嗨喊「存款近200萬」眾人搖頭：再存10年 19:012023/04/08 生活 搜救畫面曝！花蓮客運墜落1人無生命 傷者墜溪吊掛救出 09:522023/04/08 社會 《傳產》新北豪宅單價刷紀錄 橋峰頂樓創新高 14:272023/04/08 財經 新北打造宜居社區 評選優良大廈 04:102023/04/09 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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