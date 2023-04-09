藝人徐乃麟小兒子徐廷墉2017年自芝加哥大學理化系畢業後，因成績優異直接跳過研究所階段保送耶魯大學博士班，大兒子徐新洋為慶祝弟弟取得耶魯有機化學博士學位，曬出父子三人穿著西裝的合影，引來許多網友大讚「高顏值的一家人」。

徐新洋昨（8）日分享一系列父子三人穿著黑色西裝的帥氣合照，文中透露，這次相聚是為了慶祝弟弟徐廷墉取得耶魯有機化學博士學位，更直呼弟弟是家裡中的驕傲「就連路上的陌生人都向我們道賀，大家都想知道你的秘訣，老爸只有高中學歷，你怎麼這麼傑出，真的是社區的英雄！」

接著，他提到，因為疫情的緣故導致兩年多未見「一個人在美國奮鬥，我們都知道你有多辛苦，你的毅力、決心和努力不懈終於換來了如此耀眼、如此得來不易的成就」。

照片曝光後，許多演藝圈的好友們及網友紛紛前來留言恭喜「為什麼我目光一直被你爸拉走」、「基因真是不得了」、「一家都是學霸啊！厲害....弟弟可以來挑戰Tempo王啦」、「父子三人確定不會太帥嗎？」、「弟弟長得好像乃哥」此外，有人笑問「還特別提到乃哥的學歷是什麼意思啦！」對此，徐新洋則幽默回應「感謝父親資助學費」。