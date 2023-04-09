高雄1名41歲的陳姓男子去年7月才因為酒駕服刑出獄，但他仍惡性不改，日前他又酒駕遭員警攔查，他稱自己喝了一小罐高粱酒，員警對他酒測，沒想到酒測值高達1.23mg／l，連員警都直呼：「這樣還能騎車！」，除了被送辦，另外加上他沒有駕照又違規紅燈右轉，吃上罰單。

新興分局中正三路派出所巡邏警組於7日晚間11時許，行經新興區八德一路與復興一路口時，見一名41歲陳姓男子騎車紅燈右轉，上前攔查勸導。

員警請他提供證件，不料陳男突然向員警表示自己剛喝酒，並不斷哀求員警讓他回家，並實施檢測，沒想到陳男酒測值竟高達1.23mg／l，已超過法定標準，依涉嫌公共危險罪逮捕，全案於偵訊後移送高雄地檢署偵辦。

經了解，陳男是下班後與友人在市區某餐廳相約聚會，席間約喝了1小瓶的高粱酒，剛結束聚會騎車返回三民區的住家時被查獲，誇張行徑讓警方都直搖頭：「喝1瓶高粱還可以騎車！」，但不止如此，他去年7月才因酒駕服刑出獄，也根本沒有駕照，加上紅燈右轉等違規行為依規定掣單舉發，最高可處1萬3800元。

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