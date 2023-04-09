今年邁入第二屆的亞灣雲平台微軟新創加速器計畫，持續攜手產、官、學三方共同扶植台灣新創，連接南部重點產業，加速新創落地應用。台灣微軟也加強挹注更多資源，協助新創導入微軟最新 OpenAI 技術應用服務，並串聯產業界多個新創加速器計畫，建構強大的新創生態圈，培育更多在地新創企業。同時為促進新創圈交流，微軟也特別打造分享與媒合的平台，期望能帶動台灣豐沛的新創能量。

台灣微軟總經理卞志祥表示，2019年微軟成立新創加速器，至今已成功孵育多個新創團隊，今年再度前進高雄亞灣新創園區，把技術能量、業務通路等資源帶進南台灣，不只協助新創，更激發在地產業數位化及創新，期望以微軟在雲端、AI等技術優勢與資源，賦能更多台灣新創團隊加速成長。2023年亞灣雲平台微軟新創加速器將進一步媒合產業夥伴新創資源，串聯整合各方資源，引領在地新創於國際舞台綻放。

「亞灣雲平台微軟新創加速器計畫」今年將投注更多資源，協助在地新創團隊迎向國際市場，入選新創將有機會獲得：成為微軟全球合作生態系夥伴、高達450萬新台幣Azure雲端額度與資源、專業技術顧問團輔導、歷屆微軟新創加速器夥伴分享及新創實戰培訓。微軟期待透過與歷屆輔導新創、業界夥伴與在地企業緊密合作，共同健全台灣的新創生態系，賦能新創團隊創造更多元的解決方案，成功邁向國際。