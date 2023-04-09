有些人在外人面前總是維持固定形象，但是只要在喜歡的人面前就秒變成另一副模樣，不禁讓人疑惑，眼前的人到底是不是平常認識的那位，對此《科技紫微網》運勢專欄指出，處女座、雙子座、牡羊座、水瓶座、獅子座只要一回到家中，就會跟另一半撒嬌討抱抱，來撫慰自己的內心。

▍處女座

處女座在外時常都保持著良好形象，而他們為了面子，總是勉強自己做不喜歡的事情，但只要一回到家後，就會跟另一半討撒嬌求抱抱，只為了得到療癒迎接明天的挑戰。

▍雙子座

雙子座對外總是我行我素，認為別人的感受與我無關，但只要一回到家中，他們秒變成細心溫柔的人，因他們非常重視家庭，不希望自己身邊的人受到任何傷害。

▍牡羊座

牡羊座天生暴躁的個性，只要有事情看不順眼就會爆衝，而且在外不管面對的是誰都不會服軟，他們就是受不了過度壓抑的委屈感。但其實在冷靜之後，常常覺得自己太小題大做、過於強勢，於是，回到家的他們會和另一半撒嬌來撫平自己發怒的疲憊。

▍水瓶座

對於自信心爆棚的水瓶座來說，認為自己在外就是最優秀，每個人都應該聽從指揮，可是一回到家後，那傲氣的他們瞬間就只剩嬌氣，並且和另一半講非常多的肉麻話來撫慰自己的內心。

▍獅子座

獅子座是屬於實力派的人，在外的領導力總是表現出色，讓人覺得可靠。而他們的軟弱只會在面對最親密的人時，才會表現出來，這時會秒變成小貓咪和另一半討愛的抱抱，來消除自己的疲憊。