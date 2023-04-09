復育人員發現，去年種下的珊瑚苗，頂端出現了新分支，顯示去年種下的珊瑚苗都相當健康。（新北市漁業處提供／張志康新北傳真）

復育人員發現，去年種下的珊瑚苗，頂端出現了新分支，顯示去年種下的珊瑚苗都相當健康。（新北市漁業處提供／張志康新北傳真）

在新北市龍洞到澳底之間的貢寮區和美漁港，一直是東北角釣客心中的祕境。去年在新北市漁業處與台灣山海天使環境保育協會合作下，在漁港內種植了192株珊瑚寶寶，今年春天，復育人員發現珊瑚萌生新分支，讓人為之振奮不已。

貢寮區的和美漁港，位在龍洞與澳底之間，漁船設籍率低，再加上漁港的港型完整、水域穩定，多年來成為許多釣客心目中的祕境。由於東北角水質優良，海域資源豐富，魚類及藻類多樣性高，促使和美漁港成為生態棲地一大優勢。

去年「和美海之家」體驗活動便在和美漁港和167位民眾完成種植192株珊瑚苗，復育人員為避免珊瑚苗下水後會與基座分離，持續進行日常照護，執行補強及補植作業，清理珊瑚體附著藻類或海漂物。

今年3月潛水觀察時發現，珊瑚苗明顯增長2倍以上，呈現健康深色，珊瑚頂端新苗數量不少，每一株都增加新分支。

有「珊瑚媽媽」之稱的台灣山海天使環境保育協會秘書長陳映伶表示，在和美漁港內所種植之珊瑚，以北部海岸最多的軸孔珊瑚為主，其成長速度最快，也比較適應北部變化劇烈的海洋環境。

冬天為珊瑚成長較緩慢的季節，春天過後，海水溫度逐漸升高，珊瑚成長速率也將提高，且打造一個生態棲地至少要3至5年，過程中還需面對海水環境變化所帶來的挑戰。因此，協會中的專業珊瑚復育團隊將持續進行和美漁港珊瑚日常照顧，觀察珊瑚成長狀況，逐步營造和美漁港健康良好的生態環境。

新北市漁業處表示，為推動漁港轉型及活化，和美漁港以發展環境教育及生態復育為目標，持續辦理和美漁港親水體驗及珊瑚復育活動，讓民眾一起在港內種下珊瑚苗，發揮向海致敬的「知海」、「近海」精神，共同為海洋保育盡一份心力。

漁業處也透露，今年也預計將在和美漁港復育290株珊瑚，歡迎大家按讚分享「和美海之家」活動臉書粉絲專頁及新北市漁業處臉書粉絲專頁「新北漁樂快爆」，一同關注和美漁港內可愛的珊瑚寶寶們生長情形及「和美海之家」最新活動資訊。