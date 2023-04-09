獨派教授許維智日前曾放話，只要前總統馬英九在大陸訪問時敢說「中華民國」，就會號召其他獨派教授們去接機，但馬於訪陸期間數度提到中華民國，許卻被指未前往桃園機場接機，引起外界譏笑。對此，國民黨新北市議員葉元之爆料，許維智在馬英九返台當天其實有去機場，但他拍完照後就離開了，根本只是到現場打卡、證明自己「到此一遊」而已。

粉專「大腦是個好東西，希望你也有一個」昨（8）日晚間在臉書發文指出，許維智當天有到桃園機場，但沒接機，他找葉元之拍了一張照片後就離開，代表自己有去過；該粉專並引述媒體人「歷史哥」的說法，譏諷所謂「台派」、「獨派」，應正名為「逃派」，且落跑行為相當丟臉。

葉元之則在該篇貼文留言，還原當天情況，他指出，當時一行人在等馬英九入境，許維智跑到旁邊要合照，他當下還以為許會一起迎接馬，沒想到許在與他們拍完照後隨即離開，「只是來打卡到此一遊」。

對於葉元之的說法，許多網友紛紛的留言表達意見，「許維智這樣也算是有來，而且還打卡認證，他至少在外面可以說嘴了」、「完全是俗辣的表現」、「為什麼要跟他合照？這樣會被他利用耶」。