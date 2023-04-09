彰化縣永靖鄉永靖街發生載運鞭炮的小貨車火燒車事件。（民眾提供）

彰化縣永靖鄉內最熱鬧的永靖街今天上午9時許發生火燒車事件，37歲的楊姓男子在整理路旁小貨車車上的鞭炮時，鞭炮不明原因突然爆炸起火，在閃避不及下，楊男上半身及臉部遭到燒燙傷，當場意識不清，被緊急送往彰化基督教醫院搶救中。

這起事故發生在今天上午9時許，永靖及田尾等消防分隊獲報到場，發現現場為小貨車車上放的鞭炮起火，有1名男子燒燙傷，立即將該男送醫搶救，並隨即將火勢撲滅，再將一箱箱的鞭炮搬出車廂外，現場災害並未擴大。

經查，該輛小貨車的廖姓駕駛將車停在永靖街路旁後，他的朋友楊姓男子在協助整理小貨車上爆竹煙火時，爆竹突然爆炸起火，楊男慘遭火紋，其上半身及臉部受到約二度至三度的20％-30％燒燙傷，且當場意識不清，被緊急送醫後，院方初步判斷其全身約有50％燒燙傷。

經查，該輛小貨車載送的鞭炮以煙火為主，消防人員初步調查發現是工作人員在整理小貨車車廂內的鞭炮時不慎引燃，因此釀災，詳細事發原因仍待進一步調查釐清。