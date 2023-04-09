2023台新女子路跑9日在台北市政府市民廣場「美」力開跑，這場號稱「最香的路跑賽」揮別疫新冠肺炎情陰霾，今年再度吸引超過9000名女孩踏上挑戰自我的道路，半程馬拉松組游雅君、陳逸寧、陳雅芬、李佳玫幾名國內女將一路緊咬，最終游雅君以1小時25分16秒通過終點，登上最速女王的寶座。

台新女子路跑賽道獲得國際馬拉松暨路跑協會（AIMS）認證，賽事分為3公里組、10公里個人組、10公里香香團體組、半程馬拉松個人組，本屆半程馬拉松組競爭相對激烈，李佳玫、楊喬筑、朱盈穎、游雅君、陳雅芬、蔡昀軒、陳逸寧和NRC教練吳敏都下場參賽，最後以7秒惜敗拿下亞軍的陳逸寧表示：「今天風大，我們幾個跑在一起比較不用單獨迎風，最後1公里各憑本事所以成績都很接近。」

封后的游雅君則笑著說，「跑完發現自己的頭髮很亂，特地跑去大會提供的美髮區做編髮，把自己弄的漂亮點心情很好。」

東京奧運空手道銅牌國手「小清新」文姿云告別國家隊後，首次參加台新女子路跑10公里組賽事，卸下國手身份的她分享近況：「這陣子持續在不同運動中體驗的心境，包括跑步、縱走、桌球。今天一開始跟著配速員感覺很輕鬆，後面6公里嘗試自己來，結果配速過快一整個很喘。」文姿云也強調：「最後就是靠著意志力，要以自己的style迎向每一個挑戰！」

台北市政府體育局專門委員呂生源、台新銀行產業金融處資深副總經理陳柏如、中華民國路跑協會秘書長陳華恒和NRC台灣總教練吳文騫也都出席台新女子路跑，呂生源表示：「台新女子路跑舉辦十幾年來，一直是女性跑者高度期待的賽事，感謝台新銀行長期的贊助支持，為台北帶來一股美麗的力量，希望現場所有姊姊妹妹們跑出青春活力，成就更美好的自己。」

2023台新女子路跑21公里組冠軍游雅君成績1小時25分16秒。（中華民國路跑協會提供）