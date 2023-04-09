大陸教育部留學服務中心發布2022中國留學回國就業藍皮書。藍皮書顯示，大陸留學回國人數持續攀升；留學回國就業人員的主要工作地集中在北京，佔比超50％；在國有企業工作的留學回國人員最多，佔比達到49.94％。此外，八成留學生完成學業後，選擇回大陸發展。

《新京報》報導，藍皮書介紹了大陸留學回國人員總體情況。其中，女性比例高於男性，女性佔比為56.57％，男性佔比為43.43％；年齡集中在20至30歲之間；其中大多數具有碩士學位（76.04％），其次是博士學位（15.77％），平均每6名回大陸就業的留學人員，就有一位具有博士學位。

報導指，大陸留學回國就業人員的留學地點包括6個大洲、57個國家和地區，以及香港、澳門。擁有博士學位的回國就業人員中，在美國獲得博士學位佔30.15％，其次是日本（8.87％）、韓國（8.18％）和英國（7.89％）。在碩士學位組中，主要獲取學位的國家或地區是英國（37.51％），其次是美國（19.37％）、澳洲（16.07％）和香港（7.04％）。

藍皮書報告了大陸留學回國人員的學科分佈情況，可以發現，涉及了絕大多數學科類別，理學是留學回國就業人員人數最多的方向，佔28.08％，其次是管理學（18.36％）、工學（17.84％）和經濟學（16.35％）。

藍皮書公佈了大陸留學回國人員的工作地分佈情況。從省份來看，留學回國就業人員的主要工作地集中在北京，佔比超過了50％，其他佔比較多的省份為山東、廣東和山西，佔比分別為7.86％、6.82％和5.15％，主要集中在經濟較為發達的東部和中部地區。

大陸留學回國就業人員的工作單位性質分佈情況方面，可以發現，在國有企業工作的人員最多，佔比達到49.94％，工作在事業單位（包括高等院校、科研院所和其他事業單位三類）的人數佔比為31.33％。工作在民營經濟單位（包括民營企業、民辦非企業兩類）的留學回國人員佔比為8.61％。其他佔比較高的單位分別是外資企業（3.22％）、會計師事務所（1.12％）和律師事務所（0.43％）。

藍皮書顯示，大陸留學回國人數持續攀升，自1978年以來，累計有625.68萬人出國留學，近500萬人在完成學業後選擇回大陸發展，佔已完成學業群體的八成左右。

關於大陸留學生回國原因，藍皮書調查結果顯示，大陸具有吸引力的人才政策和到位的疫情防控是留學人員選擇回國的最主要原因，將近一半的個體選擇了這兩項回國因素，大陸近年來推出許多引進人才的優惠政策，為留學回國人員提供了有競爭力的待遇。

此外，親情、大陸的經濟發展形勢和創新創業環境等，也是吸引留學生回國的因素。在新冠疫情的衝擊下，國際經濟社會環境發生了變化，大陸的疫情防控效果與經濟發展形勢，成為吸引大陸留學人員回國的主要因素。