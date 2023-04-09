新竹市多個管委會收到市府通知，必須在3月底前完成建築物公安申報，若逾期還會罰錢。（劉康彥提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市近來有多個管委會收到市府通知，必須在3月底前完成建築物公安申報，若逾期還會罰錢，社區總幹事、管委會主委一頭霧水，紛紛向民代反應。對此，市府說明，自2年前高雄城中城大樓大火後，內政部要求實施8樓至15樓集合住宅公安申報，但因民眾仍不熟悉，將放寬申報期限至6月底。

市議員劉康彥說，最近許多管委會收到市府發文通知，要在3月底前完成建築物公安申報，若逾期還會罰錢，讓社區總幹事、管委會主委一頭霧水，為何過去都不用，現在卻要多花一筆錢申報，為此感到很疑惑。

劉康彥指出，在2021年高雄城中城大樓大火造成多人死傷事故後，內政部要求各地方政府均應自今年1月起至3月底，實施8樓至15樓集合住宅公安申報。市府目的是提醒各管委會、建物所有權人及使用人，正視居住安全，雖暫時不會開罰，但仍請盡速完成申報，尚未成立管委會的公寓大廈，都發處則會個案委託專業廠商輔導成立。

對此，市府指出，市府已於去年3月22日即公告，8層以上未達16層住宅，今年1月1日起納入應辦理公安申報範圍，今年3月初，市府也利用新竹市有線電視系統經營者協助跑馬燈字幕提醒，3月底又再個別通知社區管理組織，所以管委會才會收到市府通知。

不過，截至今年3月底，8樓至15樓集合住宅申報率仍偏低，市府都發處表示，主要因首次實施公安申報，加上市民對法令之不熟悉，因此市府決議，將放寬申報期限至今年6月30日，專業檢查人員資訊等，均可在內政部營建署網站查詢，也提醒管委會盡快於期限內辦理申報，保障居住安全、避免受罰。

都發處指出，依據內政部規定，16樓以上集合住宅每2年要公安申報，8樓至15樓每3年要申報，6樓至7樓新竹市則訂於2025年起每4年要申報，專業安檢人員的檢查項目包括公共設施的直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷針設備、緊急發電機等6項，社區平時應維護合法使用。