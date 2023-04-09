為了落實在地關懷、傳遞社會溫暖，台北市北投區公所推動「北投送暖」計畫，提供弱勢區民生活、就業、就學、就醫等救助服務，在就學上，給予一對一課後家教班，希望弱勢學童能翻轉人生，今年將對象擴大至關渡國中，讓更多學生、家庭受益。

北投送暖提供的就學服務，是2020年由前北投區公所區長于保雲規畫，現任區長吳重信接手推動。吳重信表示，北投送暖計畫經費，是在地善心團體捐助而成，並不由區公所支出，顯示北投區熱情、善意及資源統整的精神，原本該計畫只提供給桃源國中，但有感於關渡國中認真辦學，今年特別將計畫擴大辦理。

北投獅子會副會長林德川及育苗國際文教執行長郝威威表示，能夠共同推動參與「北投送暖」計畫相當光榮，承諾將繼續提供經費支持與協助。

北投區公所日前在關渡國中舉辦「北投送暖-就學服務」開幕茶會，勉勵今年新加入計畫的關渡國中學生及國防大學政治作戰學院志工。院長陳中吉表示，本校提供志工老師精挑細選，能指導孩子課業，也可成為品格良好示範，同時鼓勵受指導學生就讀國防大學，以後公費就學、就業從軍讓家庭無後顧之憂。

參與計畫的關渡國中陳姓同學分享，他相當感謝並珍惜志工大哥哥、大姐姐們的指導，不只提升英語、數學能力，也透過楷模學習以及經驗分享，成為陪伴中一位重要的學習對象，並提升自信心，未來將化感謝為行動，提升對學業的專注度與積極性。

關渡國中校長楊秀文表示，本校課程紥實、認真辦學，相當感謝北投區公所能提供這些資源，提供關中學童提供相當大的幫助。

關渡國中表示，北投送暖計畫的課後家教班，不僅讓大學生志工應用多元學習策略，提高學生學習動機，並且幫助學生得到適當的課後學習輔導，協助他們打下學習基礎，也對參與計劃的學生和大學志工老師來說都非常有意義，雙方都獲得學習的自信和樂趣