Ghosted the side. 👻 pic.twitter.com/Utbvya2Ucw — New York Mets (@Mets) April 8, 2023

Citi Field Ghost Fork animation for Senga strikeouts!

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紐約大都會萬沒想到，砸重金買來的兩張王牌，開季卻不如一位日本投手可靠，千賀滉大9日首次在大都會主場摘下勝投，亦是個人第2勝，自責分率僅1.59。《紐約郵報》稱讚：「在薛爾瑟（Max Scherzer）狀況不佳、韋蘭德（Justin Verlander）受傷的時候，這位7500萬美元的日本投手像是救世主一樣出現成為大都會的王牌。」

大都會9日迎戰馬林魚，千賀滉大6局失1分（陽春炮），被敲3安，送出6次三振。他慢熱的問題和上次登板一樣，首局被連敲兩安攻佔得點圈，後面他以招牌的「幽靈指叉球」讓名將索勒（Jorge Soler）揮空三振，自行解圍成功。

2局上千賀滉大狀況回穩，連續以指叉球讓兩位打者揮空三振，指叉球掉落的幅度之大讓捕手也沒接住。後面他對佛泰茲（Nick Fortes）的指叉球更厲害，剛好掉到好球帶下緣，佛泰茲猶豫了一下沒出棒，主審拉弓判定三振出局！

大都會官推稱讚是「連續鬼掉了3人（Ghosted the side）」，《紐約郵報》則寫道：「他的指叉球忽然出現又忽然消失。」在千賀滉大以指叉球三振打者之後，主場大螢幕還會顯示拿著餐叉的幽靈動畫，觀眾也跟著喊「Boo~」，這並不是噓聲，因為他們認為鬼魂的叫聲就是這樣。

6局上，馬林魚奇松（Jazz Chisholm Jr.）逮中千賀滉大一顆滑切球，轟成右外野陽春炮。不過大都會已經幫他打下3分，包括阿隆索（Pete Alonso）的兩分彈，這是阿隆索開季第5轟，6局下艾斯寇巴（Eduardo Escobar）再來1發兩分彈。大都會5比2獲勝。