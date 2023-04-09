國防部今(9)日表示，中共持續於臺海周邊軍演，自晨間起陸續派遣蘇愷30、殲11、殲16、空警500等型機多批多架次，以及多艘船艦於區域內活動。國軍嚴密監控、掌握相關動態，並由在航任務機、艦及地面飛彈系統適切應處。

國防部說明，針對共軍火箭軍部隊動態，國軍亦透過聯合情監偵系統綿密掌握，防空部隊保持高度警覺。相關動態將全盤掌握、適時發布，籲請國人勿受虛、實併用，意圖影響國人心理之認知戰手法影響，齊心協力確保國家安全。

另國防部今（9）日上午公布共軍機艦活動，自8日上午6時至9日上午6時為止，共偵獲共機71架次；與國防部昨天公布的自下午16時前的數字相同，換言之，昨日參演共機下午4時後，即未活動，共機也未夜訓，另共機昨日出動71架次，平了去年12月26日的單日擾台最多的共機架次。

另國防部公布昨日共軍機艦動態，計偵獲71架次的共機，其中有45架次逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域，另外還有共艦9艘次在臺海周邊活動，遭國軍使用任務機、艦及岸置飛彈系統等，嚴密監控與應處。

偵獲的71架共機，包括蘇愷30、殲11、殲10、殲16、TB-001無人機、運9通信機、運8反潛機、轟6、運油20及空警500等。