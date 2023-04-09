新北市一名人夫因案入獄1年2個月，出獄時竟發現陳姓妻子懷上丁姓男子的小孩，才驚覺遭到綠帽，為此身心大受打擊，生理不舉，故憤而控告2人並求償150萬元撫慰金。新北地院審結，判2人須賠償40萬元為適當。可上訴。

判決書指出，男子主張，為陳姓女子的配偶，他因案入獄服刑1年2月，但2021年7月出獄時，卻發現陳女懷有8至9個月的身孕，一問之下才得知陳女外遇丁姓男子並發生性行為，讓他身心都大受打擊，生理不舉之外，還需接受心理醫生治療，故依法向2人提告求償150萬元。

新北地院審理時，法官指出，回溯陳女受胎的日期的確為陳夫服獄期間，再加上陳女也證稱，的確與丁姓男子於2020年12月間發生性行為，故採信陳夫的主張。

法官表示，陳女與丁男性交產子，依情節來說已經逾越普通朋友間的正常社交範圍，達到侵害陳夫的配偶身分，情節重大，陳夫求償撫慰金有理；審酌三方經濟能力等一切情狀，判定陳女及丁男須連帶賠償陳夫40萬元為適當。可上訴。