【愛傳媒簡秀枝專欄】對藝術收藏家來說，核心價值在於眼光與分享。如何在萬中取一，並捷足先登，同時與同好分享，因為獨樂樂不如眾樂樂。

走過半世紀的收藏時間，擁有8千萬作品，知名企業家林明哲，4月8日在高雄美術館舉行 《世界—林明哲的藝術收藏》展，這是高美館極罕見的以台灣私人收藏家的收藏作為策展的展覽。

《世界—林明哲的藝術收藏》由高美館館展覽部主任曾芳玲擔綱策展，透過梳理收藏家個人的收藏品味，試圖呈現西洋美術發展史的微型脈絡切入，高美館總共出動11位策展人及研究員，針對展出其中31位藝術家的系列創作作研究，觀眾可藉由展場的QR code或導賞書，進入文字閱讀，而在展場空間的推移上，屏除過往常見的以主題、概念，或時間斷代的分區，而提出6種思維的路徑，在觀看和漫遊中，貫穿該批作品在時空上的流動與相續。從主題、技術、象徵、空間與光、歷史風格，甚至觀者領略，引領觀眾進入該展覽。

林明哲對於自己能夠把50年來的收藏成果，分享大眾，喜不自勝。他以為，收藏的最大樂趣，在於看到未被發現的價值，藝術對他個人及事業的良性影響，既深且廣，妙不可言喻。林明哲今天呼朋引伴，參與開幕典禮，現場熱鬧非凡，總共展出90件收藏品，自17世紀到21世的500年之間，涵蓋面極廣。

高美館長李玉玲十分肯定林明哲的收藏毅力，以及願意把質量可觀的收藏品與眾人分享。李玉玲強調，美好生活的存在，是懂得欣賞、欣喜擁有、樂於分享。

李玉玲說，高雄市立美術館成立近30年，一直是高雄的文化地標。2017年改制行政法人以來，為了拉近美術館與市民的距離，反轉過往難以接近的藝術殿堂形象，啟動城市的創意生活，我們從軟體到硬體，從制度到交通，層層翻轉，秉持著「打開、看見、連結」的思維軸線，致力實踐「美術館作為城市美好生活的存在」的願景。

林明哲不但是高雄在地企業，也是臺灣數一數二的收藏團體「清翫雅集」成員，高美館首次為台灣私人收藏家的藏品作策展，希望引進民間更多特色收藏，讓市民有更多面向接觸與欣賞藝術。

許多人都認為，藝術收藏是有錢人的專利，出生在物資缺乏的早期台灣鄉下，從雲林到高雄就學的林明哲，看上的于右任書法，他節衣縮食，設法省錢買下作品，並從此開啓藝術收藏的不歸路。李玉玲館長表示。經濟高門檻不是藝術收藏唯一的條件，「熱愛藝術」才是最大的動力來源。

李玉玲同時以國際收藏案例指出，姑不論國際企業財團的頂尖收藏家族，以日本平民收藏家宮津大輔為例，他們以一個上班族的力量，購藏草間彌生、奈良美智等多位日本當代藝術家作品的故事。宮津大輔在購藏草間彌生和奈良美智時，他們都還是沒沒無聞的藝術家，若干年後，那些收藏品，不只賞心悅目、無比珍貴，甚至價值連城，至今仍為大眾津津樂道。

另一個非常具有代表性的收藏家，像美國的沃格夫婦（Herbert & Dorothy Vogel），他們倆一位是郵局職員，另一位是圖書館管理員，然而畢生累積收藏作品，多達4700多件，其中包括大地藝術家克里斯多夫婦 (Christo & Jeanne-Claude)作品，讓人肅然起敬。

最後沃格夫婦把其中的2500件作品，捐贈給美國華盛頓國家美術館，精準眼光與義舉善行，同樣受到各方肯定。

「也許大部分的人們無法成為大收藏家，但每個人可以透過藝術，無論是收藏或是欣賞，為生活日常增添美妙的體驗、富足生命風景。」李玉玲有感而發。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。