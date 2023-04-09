女星賈靜雯自3月底出發前往大陸參加《乘風破浪的姐姐》第4季，近日她積極備戰，於今(9)日曬出魔鬼訓練後的體重、體脂成果，坦承自己相當驚訝，特別強調「吃好睡好才是最大的福氣啦」，減重要用健康的方式才行。

賈靜雯今天透過Instagram宣布目前的體重和體脂，分別為44.95公斤和16％，今年48歲的她新陳代謝良好，可以透過短短2個周的魔鬼訓練達到驚人的成果，自己也嚇了很大一跳：「我要保住現在的數字不要再往下變化。」

同時，賈靜雯也呼籲身體健康、心情快樂和吃好睡好才是最大的福氣，而且要一定要健康的形式瘦下來。她的成果也讓其他藝人好友相當佩服，曾合作電影《瀑布》的王淨就讚嘆太扯，歌手戴愛玲更是以鼓掌符號代替欽佩心情說：「太強了！」

事實上，台灣女星這次共有5位前往大陸參加《乘風2023》，除了賈靜雯以外，還有Ella（陳嘉樺）、陳意涵、徐懷鈺、A-Lin。第一次表演的排名名單也在微博瘋傳，Ella、A-Lin分別以91分、88分位居前2名，徐懷鈺以68分排行第17名，賈靜雯則是以64分落到第20名。不過，這份名單並沒有列出所有參賽者，排行和分數的真實性暫時無法確認。