房價居高不下，買房得多方比較，一名網友表示，親戚即將結婚，最近正積極看房，有意買五股洲子洋重劃區或新店安坑的房子，兩者都是電梯大樓，他好奇問網友會買哪裡？貼文曝光，網友幾乎都選新店安坑，原因在於安坑有輕軌，交通較便利、空氣也比較好，但也有人建議提高預算買新莊或林口、龜山等地。

原PO今（9）日於PTT八卦版指出，清明連假和親戚聚會討論到婚後買房規劃，其中一對將結婚的親戚，男方家人住新莊、女方住新店，兩人買房預算為1000萬，考慮買在五股洲子洋重劃區或新店安坑，兩邊都是電梯大樓，他問「大家會怎麼選？」

疑問一出，網友一面倒建議買安坑，「安坑不錯，只怕潮濕」、「安坑啊！娘家比婆家近就對了」、「買安坑一吵架馬上回娘家住」、「安坑空氣好一點」、「安坑啦！公車進台北市區快，想舒服也有輕軌」、「安坑有輕軌，秒選安坑」。

但也有人認為可把預算提高，在其他縣市置產，「加一點買新莊吧」、「塭仔圳未來會蓋房，可以考慮」、「林口A7也可以看看」、「認真跟你說買龜山」、「我選林口」、「去看看三重或蘆洲」。