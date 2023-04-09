每個人的金錢觀都不同，有些人花錢大手大腳，只要看到喜歡的東西，絕不會委屈自己不去買，不過《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖雞、蛇、狗、兔恰好相反，他們都是勤儉持家的實在人，懂得把每一分錢都花得很值得，從不衝動消費。

▍生肖雞：花錢在刀口上，追求時尚

生肖雞是愛美第一名，外表光鮮亮麗，追求時尚感，絕不在形象氣質上輸人。從外表上看，他們似乎花很多錢來打扮自己，並很懂得把錢用在刀口，例如看準品牌促銷或打折活動，趁機下手買到物美價廉的商品，來享受到高品質的生活。

▍生肖蛇：追求品質，邊賺邊存

愛美、愛打扮的生肖蛇，總是計劃周全，並且控制消費。他們很注重品牌與品質，還會考慮物品是否符合自己的形象與氣質。看到好東西時，會默默關注，同時也不忘注意荷包，努力讓自己買得起高CP值物品。一邊賺錢好讓自己光鮮亮麗，一邊存錢讓生活有備無患。

▍生肖狗：精細生活，勤儉持家

生肖狗嗅覺靈敏，在賺錢這條路上眼光獨到，對形象的投資也不吝嗇。他們對生活要求高，喜歡精緻、有品質的生活。對他們來說，要買就要挑選實用、美觀、耐用的物品。若符合條件，再貴也會大方出手。看似花大錢，實際上這樣反而能省不少錢，並認為不占小便宜就會撿到最大的便宜。

▍生肖兔：熱愛收拾，注重形象

生肖兔心思細膩，愛打扮、愛收拾，把自己的形象打理得乾淨清爽，家裡也收拾得整潔又溫馨。優雅過日子是他們所嚮往的目標，他們不追求品牌，也不跟風消費，只會挑選適合自己又實惠的物品，因此總能用平價消費把自己打扮得光鮮亮麗，還能省下不少錢來給家人買禮物。