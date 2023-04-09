前日本桌球天后福原愛，自2017年與江宏傑離婚被爆出與「橫濱男」穩定交往，從此讓她形象及名譽跌到谷底，而近年來把事業重心轉往大陸的她，竟被爆將在日本明天播出的TBS電視台《全明星感謝祭2023 春》擔任嘉賓復出，讓日本網友狠批「我不想在電視上看到妳」。

福原愛2021年被直擊多次與「橫濱大谷翔平」出遊，同年與江宏傑結束多年婚姻，而事後她仍堅稱兩人並無不倫，但卻再被爆出「橫濱男」已婚，男方妻子更怒告福原愛，並向她求償1100萬日幣（約240萬元台幣），雖雙方最後達成和解，但福原愛的形象早已回不去，先前更登上日媒「身價掉最嚴重的女藝人」榜首，如今傳出將在日本明天播出的TBS電視台《全明星感謝祭2023 春》擔任嘉賓復出，讓部分日本網友難以接受。

此外，根據日媒報導，她目前與「橫濱男」感情相當穩定，去年福原愛將一名家人接到日本後目前過著「偽三口」生活，且報導中更提到，男方於公於私都非常支持福原愛，也將她視為事業夥伴，而福原愛的家人也與男方相當親近。

事實上，在上個月初《女性自身》曾報導，福原愛與橫濱男出現在東京町田市的體育場觀賞町田澤維亞隊開幕戰，日媒更指出，男方都會陪同福原愛參加跟工作有關的應酬，私生活方面也是一位可靠的夥伴，家人都滿喜歡他，也形容福原愛與男方的互動猶如新婚夫妻。