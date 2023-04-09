中國駐英國大使館發言人7日表示，美英澳在飽受質疑下執意推進核潛艇合作，製造核擴散風險，衝擊國際核不擴散體系，將加劇冷戰思維回潮，誘發新一輪軍備競賽，進一步挑動地區安全和軍事對抗，嚴重危害地區和平穩定和繁榮。

據新華社，中國駐英國大使館發言人就美英澳核潛艇合作答記者問時指出，亞太是當今世界最具活力、增長最快的地區之一，這一局面彌足珍貴。三國核潛艇合作以服務美國地緣政治目標為中心，把集團政治和冷戰對抗引入亞太，意在構建「亞太版北約」，與亞太地區和平穩定背道而馳。

發言人表示，三國合作是核武器國家首次向無核武器國家轉讓核潛艇動力堆及武器級高濃鈾，國際原子能機構現行保障監督體係無法實施有效監管，構成嚴重核擴散風險，嚴重損害機構權威，衝擊機構保障監督體系。他稱，如三國一意孤行，勢必引發其他國家效尤，最終可能導致國際核不擴散體系崩塌。

該發言人說，中方敦促美英澳三國傾聽國際社會和地區國家呼聲，摒棄陳舊的冷戰零和思維和狹隘的地緣政治理念，切實履行國際義務，多做有利於地區和平穩定、團結發展的好事，這符合該地區國家和三國根本長遠的利益。「英國不是亞太國家，奉勸英方不要把手伸得太長。」